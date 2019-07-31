Работа силовиков в офисе "Буквоеда" в Петербурге связана с работой контрагента фирмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Работа сотрудников правоохранительных органов в офисе сети книжных магазинов "Буквоед" на улице Минеральной в Санкт-Петербурге не связана с работой компании напрямую, они проверяют работу с контрагентом компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Буквоеда".

"Мы разбираемся в данной ситуации, по имеющейся информации, это не связано с непосредственной деятельностью компании "Буквоед", проверка проводится по одному из контрагентов", - сказала представитель компании. Она добавила, что книжные магазины сети и интернет-магазин компании работают в обычном режиме.

Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что силовики при поддержке сотрудников СОБР пришли в офис компании на улице Минеральной. По данным издания, из офиса они выносили оргтехнику и документы.

"Буквоед" - книготорговая сеть со штаб-квартирой в Петербурге. Ей принадлежит 143 книжных магазина в Санкт-Петербурге и городах Северо-Западного региона, а также 5 тыс. пунктов самовывоза и курьерская доставка в более чем 2 тыс. городах России.