В Сарове заложили памятную аллею в честь освящения главного храма Успенского собора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Памятную аллею заложили на территории Успенского собора в Саровской пустыни после освящения главного храма Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В посадке деревьев приняли участие члены Попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей, сообщил в среду ТАСС глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение главного храма Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. В честь этого знаменательного события на территории монастыря заложили памятную аллею", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что в этом году на Дни памяти Серафима Саровского ожидается более 4 тыс. паломников. "Предполагается, что около 10тыс. человек прибудут только на основной день празднования. Рассчитываем показать, как проводится работа по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", рассказать о планах", - отметил Никитин.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Нижегородскую митрополию, в ходе которого был освящен Успенский собор, проходит 31 июля и 1 августа. 1 августа отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В этот день предстоятель Русской православной церкви совершит литургию на соборной площади Свято-Троицкого монастыря в селе Дивеево.

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь был основан в 1706 году и закрыт в 1927 году. Монашеская жизнь была возобновлена в обители в 2006 году. Пустынь известна как место, где с 1778 по 1833 годы вел монашескую жизнь преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских православных подвижников и святых.

В Успенском соборе, освященном, по информации на сайте монастыря, в 1744 году, с 1903 года хранились мощи преподобного Серафима. После закрытия монастыря, в 1951 году, находившийся в аварийном состоянии храм был взорван. Восстановление Успенского собора началось в 2016 году.