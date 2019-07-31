Судьба проекта канатной дороги между Петербургом и Ленобластью решится в конце сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Вопрос реализации проекта канатной дороги, которая соединит город Кудрово в Ленинградской области со станцией метро "Улица Дыбенко" в Санкт-Петербурге, будет решен в конце сентября по завершению предпроектных работ. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"К концу сентября - началу октября мы будем понимать, будем ли мы этот проект реализовывать или нет, то есть будут ли у нас партнеры, подтвердят ли партнеры серьезность своих намерений. Потому что предварительные расчеты будут закончены в сентябре, и будет понятна позиция двух самых главных участников", - сказал Дрозденко, уточнив, что речь идет о компании "Росинжиниринг", имеющей опыт строительства канатных дорог, а также об иностранной компании, "которая будет поставлять саму технологию".

"Мы получили подтверждение из правительства Российской Федерации, что они готовы тоже участвовать в этом проекте и рассматривают этот проект, и мы готовы соучаствовать в этом проекте", - сказал собеседник агентства.

Проект может быть реализован на основе государственно-частного партнерства, срок окупаемости составляет десять лет. По словам главы региона, стоимость проезда по канатной дороге не будет отличаться от стоимости проезда наземным общественным транспортом. "Абсолютно это будет альтернативный вид транспорта", - сказал Дрозденко, добавив, что и после открытия в Кудрово станции метро (ожидается в 2025 году), канатная дорога останется востребованной.

Ранее Дрозденко сообщал ТАСС о намерении региона построить канатную дорогу длиной в 4 км из центра Кудрово в Ленинградской области до метро "Улица Дыбенко" в Петербурге. По его словам, "это абсолютно спокойно реализуемый проект", а стоимость его реализации "примерно совпадает со стоимостью скоростного трамвая, даже дешевле".

Город Кудрово расположен во Всеволожском районе и граничит с Санкт-Петербургом. В городе зарегистрировано около 20 тысяч жителей, постоянно проживают до 50 тысяч человек. Большинство жителей Кудрово ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в двух километрах от населенного пункта. В Кудрово планируется построить станцию метро в продолжение линии Петербургского метрополитена, ее ввод намечен на 2025 год.