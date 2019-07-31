Алибасов не собирается подавать в суд на производителя "Крота"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи подавать иск против производителей средства для прочистки труб "Крот", которым отравился, сообщил он в среду ТАСС.

"Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", - сказал он. На вопрос о самочувствии Алибасов ответил, что чувствует себя хорошо.

Ранее супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась привлечь ООО "АМС Медиа" - производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт. Он отметил также, что "Крот" "не обладает резким запахом", который позволит распознать химическое средство. Производителю "следует исправить это", подчеркнул Горжанкин.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы.