Минприроды запросило дополнительно до 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров в СФО

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило увеличить группировку авиационных сил и средств пожаротушения для борьбы с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе (СФО), запросив на это средства в размере 2,5-3 млрд рублей. Об этом в среду на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории СФО сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Учитывая текущую ситуацию, предлагаю увеличить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МЧС России, также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда правительства Российской Федерации, ориентировочно от 2,5 до 3 млрд рублей", - сказал он.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га, в Иркутской области - около 700 тыс. га.

В тушении лесных пожаров задействованы 2700 человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны России.