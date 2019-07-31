Глава Росгидромета: ситуация с угрозой лесных пожаров с каждым годом будет ухудшаться

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Ситуация с условиями возникновения лесных пожаров с каждым годом будет ухудшаться из-за климатических изменений, к этому нужно адаптироваться. Об этом заявил журналистам глава Росгидромета Максим Яковенко после совещания, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Главный вопрос [совещания] - борьба с лесными пожарами, что хотелось бы отметить: ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России ", - сказал Яковенко. Он отметил, что на севере страны ситуация даже более тяжелая, чем в других регионах, так как средний рост температуры от многолетних уровней в некоторых районах Сибири уже превышает 8-10 градусов.

"Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться - не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем средние [показатели] по миру. Поэтому климатическая ситуация здесь будет все время ухудшаться", - сказал глава Росгидромета. Он заключил, что это надо иметь в виду и "к этому надо адаптироваться", в частности, надо более внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на 31 июля в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га, в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов.