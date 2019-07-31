Роспотребнадзор: высоких рисков для здоровья в зонах лесных пожаров в Сибири нет

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Содержание вредных веществ в воздухе в зонах лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа (СФО) не превышает критических значений и не несет высоких рисков для здоровья населения. Об этом в среду на совещании о ситуации с лесными пожарами сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В зависимости от направления ветра и в зависимости от ситуации, от 1 до 4 ПДК (предельно допустимая концентрация - прим. ТАСС) мы регистрируем, но не более 5 ПДК, что критично для оценки состояния здоровья. В связи с тем, что очаги пожара находятся далеко от населенных мест, ситуация по содержанию вредных веществ в воздухе именно такая. С учетом небольшой экспозиции воздействия, высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет", - сказала глава ведомства.

Попова подчеркнула, что есть раздражающий фактор запаха и присутствия в воздухе мелкодисперсной пыли. Но глава Роспотребнадзора отметила, что даже в дни с наибольшим превышением ПДК - до 5, доля обращений в скорую помощь была не более 10%.

"Пожилые люди и дети из Эвенкийского района <…> вывезены за территорию, где максимальные уровни зарегистрированы превышения [вредных веществ в воздухе], в стационарах <…> увеличения поступлений нет. Дополнительных коек не требуется. Так же, как и по остальным регионам. Ни в Иркутской области, ни в Республике Саха (Якутия) осложнений ситуации по заболеваемости болезнями органов дыхания, по обострению хронических заболеваний нет", - сказала Попова на совещании. Глава Роспотребнадзора отметила, что в зонах задымления отсутствуют летние оздоровительные учреждения. Она добавила, что эта ситуация и ситуация с лесными пожарами в целом остается на контроле ведомства.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га и в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.