Российские студенты пройдут обучение английскому языку в летнем лагере в КЧР

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике более 100 российских студентов пройдут обучение английскому языку в образовательном лагере "KatadZe-camp", в программе также спортивные тренировки и туристические мероприятия. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии вновь соберет более 100 студентов, выпускников ведущих университетов страны и молодых специалистов компаний в рамках II молодежного спортивно-образовательного лагеря "KatadZe-camp", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, цель организации образовательного лагеря, который пройдет 2 - 8 августа - это разноплановое обучение и развитие молодых людей при помощи экстремальных видов спорта, культурных и интеллектуальных мероприятий. Согласно программе, которая подразумевает три направления - английский язык, спорт и туризм, для участников будут организованы уроки по изучению языка, спортивные тренировки, тренинги, экскурсии, прогулки на лошадях и культурно-развлекательная программа.

Руководитель "KatadZe-camp" Екатерина Витюк рассказала, что проект разработан для личностного развития молодежи. "Мы хотим, чтобы у каждого появился стимул к развитию в представленных направлениях. Ведь это именно те вещи, которые сейчас нужны каждому молодому человеку, который хочет быть успешным и хочет развиваться", - отметила Витюк.

Образовательный лагерь "KatadZe" проводится ежегодно с 2016 года, организаторами выступает Клуб активного образа жизни "KatadZe" при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.