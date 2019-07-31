Эксперт: антропогенный фактор стал причиной 40% лесных пожаров в Сибири и ДФО

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Причины возникновения 40% лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока - антропогенные, сообщил журналистам директор института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец после совещания, которое провел в Красноярске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Причины разные. В текущем формате это в основном естественные природные факторы, такие как сухие грозы, но до 40% - даже сейчас можно точно сказать, что это антропогенный фактор, то есть вина человека. Вина человека - это и брошенные окурки, оставленные костры, но и в том числе брошенные бутылки, в том числе и пластиковые, которые очень часто при солнечной погоде могут служить источником возгорания", - сказал он, пояснив, что имеет в виду лесные пожары на территории Сибири и Дальнего Востока.

При этом эксперт отметил, что в непожароопасные сезоны - ранней весной и осенью - антропогенный фактор становится обычно причиной 80% лесных пожаров.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны России.