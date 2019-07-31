Ярмарка "Путешествие по Шелковому пути" пройдет в Ингушетии с участием регионов СКФО

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Мэрия административного центра Ингушетии Магаса проведет в августе тематическую ярмарку "Путешествие по Шелковому пути", в ней примут участие представители регионов СКФО, сообщил ТАСС мэр города Беслан Цечоев.

"Великий Шелковый путь проходил через Магас. Мы в скором времени откроем в центре города на площади Алания парк "Шелковый путь" и потому решили приурочить ярмарку именно к скорому открытию парка. На ярмарке свою продукцию представят умельцы Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, то есть именно те регионы Кавказа, через которые и проходили торговые караваны и повозки", - сказал Цечоев.

По его словам, ярмарка организована мэрией для укрепления межнациональных связей и привлечения в регион большего числа туристов, знакомства их с культурой регионов Кавказа.

"На ярмарке будут представлены именно такие товары, которые в древности перевозили по Великому Шелковому пути. Это шелк и товары из него, все виды текстиля, ковры, фарфоровая посуда, украшения из серебра и многое другое. Будут также работать торговые точки питания, павильоны народных ремесел и промыслов, организована культурно-развлекательная программа, катание на конях и верблюдах", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Магасе на площади Алания ведутся работы по строительству парка "Шелковый путь" в национальном стиле с водоемами, велопаркингом и вертолетной площадкой.