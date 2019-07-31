Температура воздуха в Петербурге 31 июля перекрыла антирекорд 1894 года на 1,5 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Максимальная дневная температура в 12 градусов тепла, зафиксированная в Петербурге в последний день июля, оказалась на полтора градуса ниже, чем считавшийся до этого рекордно низким показатель 1894 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В 1894 году максимальная температура [31 июля] составляла 13,5 градуса. Сегодня [в Петербурге] было 12 градусов. На 1,5 градуса для этого дня поставили рекорд", - сказал представитель управления.

Не по-летнему прохладная погода пришла в Петербург сразу после жары 26 и 27 июля, которые в итоге стали самыми теплыми за месяц - столбики термометров в эти дни поднимались почти до 30-градусной отметки, и социальные сети пестрили фотографиями петербуржцев, загоравших на пляжах города и его окрестностей.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, относительно прохладная погода сохранится. "В отдельные дни, например, 2 [августа], будет чуть потеплее (до 18 градусов днем, согласно прогнозу на сайте управления - прим. ТАСС)", - отметил представитель ведомства, добавив, что стабильного потепления пока не ожидается.