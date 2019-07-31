Более 500 вакансий предложили бывшим работникам "Электроцинка" на ярмарке во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. "Ярмарка вакансий" прошла в доме культуры "Металлург" во Владикавказе, на ней бывшим работникам завода "Электроцинк" во Владикавказе предприятия и представители бизнеса предложили более 500 вакансий.

После пожара в одном из цехов завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с 1128 работниками.

"Ярмарка прошла очень активно. В ней приняли участие порядка 700 человек, преимущественно бывшие работники завода "Электроцинк". Им было предложено около 500 вакансий от 60 работодателей, в том числе с каждого района республики", - сообщил ТАСС директор строймаркета "Мегадом", председатель общественной инициативной группы предпринимателей по трудоустройству бывших работников завода Анзор Караев.

В качестве работодателей на ярмарке выступили промышленные, сельскохозяйственные и торговые предприятия. В том числе Владикавказский вагоноремонтный завод (ВВРЗ), стекольный завод "Иристонстекло", завод шампанских вин "Исток", группа компаний "Бавария", строймаркет "Мегадом" и другие.

Вакансии касались высококвалифицированных рабочих профессий, предлагаемые зарплаты варьировались от 20 до 50 тыс. рублей.

"Итоговые данные ярмарки будут подведены позже, когда пройдут все собеседования, будут заключены официальные контракты с работниками. Мы планируем собраться через 45 дней на заседании комиссии по трудоустройству бывших работников "Электроцинка" и подведем итоги. На сегодняшний день уже только один наш строймаркет собрал 80 анкет, будем их обрабатывать", - пояснил Караев.

Возможность переобучения

Помимо трудоустройства на ярмарке участникам была предоставлена возможность ознакомиться с вариантами переобучения. Эту услугу готовы оказать три учебных заведения республики - профтехучилище, горно-металлургический техникум, владикавказский институт управления.

"Сегодняшнее мероприятие показало необходимость проведение подобных ярмарок не только для бывших работников завода, но и всех, кто нуждается в трудоустройстве. Мы почувствовали доверие к бизнесу, увидели отклик и доведем начатое дело до конца", - отметил Караев.

Всего из состоявших на учете в центре занятости республики 27 бывших работников завода уже смогли трудоустроиться, сообщила ТАСС председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева. При этом неформально работают 150 человек.

"Но для того, чтобы мы говорили о реально трудоустроенных, должны быть заключены трудовые договоры. Сегодня работодатели предложили реальные вакансии, люди активно проявили себя. Мероприятие прошло на высоком уровне. Пришли в основном бывшие работники "Электроцинка", мы обзванивали их индивидуально, чтобы они не упустили такую возможность", - сказала Плаева.

Помимо местных компаний в "Ярмарке вакансий" участвовала и строительная компания из чеченского города Шали. Они готовы трудоустроить порядка 300 человек для возведения домов для военных.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.