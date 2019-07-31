"Россети" за полгода выявили в Ингушетии хищения электричества на 213 млн рублей

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" за шесть месяцев выявила в Ингушетии факты хищения электроэнергии на сумму 213 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго".

"За первое полугодие выявлены факты хищения электроэнергии на сумму порядка 213 млн рублей (37,6 млн кВт/ч). Этот объем похищенного ресурса сопоставим, к примеру, с квартальным энергопотреблением самого большого по территории Сунженского района республики", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ингушэнерго", сотрудники энергетической компании после мониторинга и проверок составили акты хищений и передали их в работу правоохранительным органам. Часть дел уже находится в судах на рассмотрении.