В Ростовской области открыли движение по временному мосту через Северский Донец

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Автомобилисты смогут проехать по временному мосту через реку Северский Донец недалеко от города Каменск-Шахтинский в Ростовской области на трассе М-4 "Дон". Об этом в среду сообщили журналистам в госкомпании "Автодор".

"Завершилось возведение временного моста через Северский Донец в Ростовской области (931-й км трассы М-4 "Дон"). По нему организованно движение грузовых и легковых автомобилей в сторону Москвы из Ростова-на-Дону по двум полосам с максимально разрешенной скоростью 40 км/ч на время реконструкции одного из основных мостов (правого моста)", - говорится в сообщении.

По данным "Автодора", для строительства временного моста специалисты использовали более 2,4 тыс. тонн металлоконструкций временного моста через Керченский пролив, который был разобран после окончания работ по автодорожной части Крымского моста.

Уточняется, что проехать из Москвы в сторону Ростова-на-Дону как легковым, так и грузовым автомобилем можно по левому мосту. Кроме того, водители легковушек, которые едут из Москвы на юг, до конца периода летних отпусков смогут пересечь реку Северский Донец по понтонному мосту, движение по которому открыли в конце мая, напомнили в "Автодоре".

Отмечается, что "Автодор" приступил к проектированию комплексной реконструкции правого моста через реку Северский Донец. Ожидается, что она продлится около двух лет.

Ранее сообщалось, что федеральный мост трассы М-4 "Дон" около города Каменск-Шахтинский Ростовской области пришел в аварийное состояние - повреждена одна из конструкций опоры моста через Северский Донец. В апреле была изменена схема движения транспорта, закрыт правый мостовой переход, на оставшемся в эксплуатации участке введено реверсивное движение.