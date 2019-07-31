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Движение электричек на Витебском направлении из Петербурга восстановлено после обрыва сети

Поезда задерживались от нескольких минут до двух часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) завершили ремонт контактной сети после обрыва в районе станции "Антропшино" на Витебском направлении, движение пригородных электропоездов из Санкт-Петербурга восстановлено, сообщила пресс-служба ОЖД.

"Движение поездов, следующих через станцию ["Антропшино"], осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду в районе станции "Антропшино" в Гатчинском районе Ленинградской области произошел обрыв проводов, что стало причиной сбоя в движении электричек на Витебском направлении ОЖД. Поезда задерживались от нескольких минут до двух часов.

Во второй половине дня в Октябрьской железной дороге сообщили, что ввели временную схему движения электричек с объездом станции "Антропшино".

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