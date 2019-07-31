Полиция и футбольные функционеры не договорились о переносе матча в Москве из-за митинга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция и представители Российской премьер-лиги (РПЛ) пока не могут договориться о переносе футбольного матча между командами "Спартак" и "Динамо", который должен пройти вечером 3 августа, в день планируемой акции оппозиции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ходе долгих переговоров футбольные функционеры пока не услышали позицию столичной полиции. Они настаивают на проведении матча в субботу, как и планировалось, 3 августа. Позиция столичной полиции в том, что матч необходимо перенести. Это связано с запланированной акцией оппозиции, которая потребует больших сил для обеспечения правопорядка, и непростой оперативной обстановкой в городе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что фактически полиция не может запретить проводить матч. "По закону безопасность внутри чаши стадиона обеспечивают стюарды и сами футбольные клубы, задача полиции - обеспечивать безопасность только на прилегающей к стадиону территории. В ходе переговоров пока стороны остались при своих мнениях, но двусторонние контакты будут продолжены", - сказал собеседник агентства, отметив, что "время еще есть".

Ранее источник ТАСС сообщил, что начальник столичной полиции Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату, так как в этот день запланирована очередная акция оппозиции.