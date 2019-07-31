Пропал символ музея "Гараж" кот по кличке Гараж

"Кот Гараж не появляется в офисе уже больше недели. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать", - говорится на официальной странице кота в Instagram. В музее добавляют, что кот чипирован, на нем красный ошейник с телефоном.

Кот живет в музее несколько лет - сотрудники подобрали его рядом с офисом в Парке Горького. Сейчас в его Instagram насчитывает более 7 тыс. подписчиков, а в музее у него есть личная сувенирная линейка.

В прошлом году широкий резонанс отлучила история с пропажей кота Бегемота из московского музея-театра "Булгаковский дом". Сотрудники учреждения написали заявление в полицию о том, что кот Бегемот, который являлся штатным сотрудником музея-театра к тому времени уже 14 лет, был похищен неизвестной женщиной. В тот же день полиция нашла кота у театра Моссовета и вернула музею-театру его талисман.