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Google представил обновление для Chrome

Это обновления позволит обойти требования подписки на новостных сайтах

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome. На данный момент с его помощью в режиме "инкогнито" можно просматривать на сайтах некоторых электронных изданий публикации, которые иначе открываются только для подписчиков.

Как сообщается в блоге Google, обновление стало доступно для операционных систем Windows, Linux, Mac, Android и iOS в понедельник. Оно, в частности, позволяет читателю игнорировать существующие на страницах ряда сетевых изданий лимиты по числу просмотров публикаций. Как отмечает профильный интернет-ресурс 9to5Google, данный эффект достигается благодаря тому, что системам сайтов стало труднее индентифицировать пользователя и определять, заходит ли он на страницу в первый раз или нет.

В числе других новинок возможность автоматического использования темной цветовой гаммы при отображении сайтов. Кроме того, после обновления Chrome будет автоматически блокировать отображение Flash-контента на страницах.

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