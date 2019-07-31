Главную икону ВДВ и ВКС России освятили в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан освятил в среду икону пророка Божия Илии - главную икону Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Церемония прошла в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках - Патриаршем подворье при штабе ВДВ России, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Епископ Клинский Стефан совершил чин освящения иконы пророка Божия Илии <...> Икона... именуется главной, потому что образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова, который должны открыть в Парке культуры и отдыха "Патриот" 9 мая 2020 года", - говорится в сообщении на сайте.

День пророка Илии отмечается РПЦ 2 августа, он совпадает с Днем десантника. Пророк Илия считается небесным покровителем ВДВ и ВКС. В XVI-XVII веках в этот день устраивали крестный ход из Кремля к храму пророка Илии, останавливаясь на Лобном месте для молебна. В настоящее время в Ильин день на Ильинку приходят военнослужащие и ветераны-десантники, чтобы почтить своего покровителя.