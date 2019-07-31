Проекты участников форума "iВолга 2.0" в Самаре получили гранты на сумму 17 млн рублей

САМАРА, 31 июля. /ТАСС/. Проекты участников молодежного форума "iВолга", завершившего работу в Самаре, получили гранты на общую сумму 17 млн рублей. Всего в мероприятии приняли участие 2 тыс. человек, сообщили в среду ТАСС в правительстве Самарской области.

"В этом году грантовую поддержку получили 39 проектов на общую сумму свыше 17 млн рублей", - говорится в сообщении. На реализацию одного проекта победители получили от 150 до 300 тыс. рублей.

Максимальную выплату в 300 тыс. рублей выиграли четыре представителя Самарской области. Артем Киселев получил грант на организацию кинологического центра, Виктор Копытин - на реализацию экологического проекта, Егор Майоров - на создание передвижной телевизионной станции молодежной телестудии, Вячеслав Рябцов - на организации школы дворовода.

Анастасия Солянова из Кирова также выиграла максимальную сумму гранта в 300 тыс. рублей на проект по реконструкции скейт-парка в кировском Гагаринском парке. Всего от Кировской области, по данным регионального правительства, в форуме "iВолга" участвовали более 80 человек, которые показали свои разработки и стартапы.

Например, Анна Нелюбина представила рабочий прототип производства нового вида удобрений пролонгированного действия, который позволит повысить экологичность сельхозпродукции и в четыре раза за сезон сократить использование химических удобрений. А Иван Денисов разработал автоматизированную систему выращивания растительных культур. "Проект направлен на разведение растений при помощи высокотехнологичных аэро- и гидропонных установок. Благодаря автоматизированной системе можно вырастить любые экологически чистые растительные культуры: от самых редких и сложных до классической зелени", - цитирует его пресс-служба кировского правительства.

О форуме

Седьмой молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) прошел в Самарской области с 23 по 30 июля в обновленном формате с новым названием и новыми сменами. Форум проводится с 2013 года при поддержке полпреда президента в ПФО и Росмолодежи. Участники форума в рамках тренинговых смен в формате конкурса предлагают для реализации проекты в разных направлениях.

Участие в форуме приняли 2 тыс. человек из 62 регионов России и десяти стран СНГ. На форуме присутствовал заместитель председателя Совета молодежи Таджикистана Умеджони Рахимзода, который предложил провести аналогичный форум в Таджикистане и попросил организаторов поделиться опытом.

На форуме работало несколько тематических площадок, на одной из которых проходил фестиваль молодежных театров, приуроченный к Году театра в России. По окончании фестиваля присутствовавший на форуме полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров по просьбе участников и зрителей принял решение о проведении фестиваля после завершения Года культуры.

Также во время форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на одной из встреч с участниками поручил администрации Самары создать в городе специальные площадки для граффити, на которых смогут работать стрит-арт художники. Ранее в Самаре на жилых домах стали наносить граффити, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, а также известным жителям региона.