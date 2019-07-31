Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке. В результате перерасчета пенсии вырастут, размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты пенсионера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

"С 1 августа 2019 года будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет касается всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2018 году уплачивались страховые взносы", - рассказали в министерстве.

В Минтруде уточнили, что перерасчет пенсии будет проводиться в индивидуальном порядке. "Размер прибавки зависит от размера заработной платы пенсионера", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным Пенсионного фонда России (ПФР), перерасчет коснется около 14 млн работавших в 2018 году пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит 261,72 рублей.

Согласно годовому отчету ПФР, в 2018 году перерасчет затронул 11,4 млн работающих пенсионеров. Максимальный размер прибавки в результате корректировки составил тогда 235,74 руб.