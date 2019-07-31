Радио "Маяк" отмечает 55 лет в эфире

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Радиостанция "Маяк" отмечает в четверг 55-летие - 1 августа 1964 года она вышла в эфир, став первым круглосуточным информационно-развлекательным радио в СССР. Как празднует юбилей "Маяк", какие новые проекты претворяет в жизнь, ТАСС рассказал первый заместитель директора филиала ВГТРК ГРК "Радио России" Рустам Вахидов.

"Для слушателей мы собрали лучшие записи за последние 12 лет, начиная с 2007 года, когда на "Маяк" пришла новая команда - ведущие Сергей Стиллавин, Маргарита Митрофанова, Ольга Шелест, Антон Комолов, - сказал он. - Все лето с 11:00 до 16:00 мы повторяем лучшие эпизоды - это и семья Белоголовцевых, Фекла Толстая, Петр Фадеев. <…> Делаем это для того, чтобы у наших слушателей была возможность вспомнить гостей, которые за это время бывали в студии, темы, которые обсуждались, переживания, которыми делились. Это специальный эфирный проект - три [летних] месяца подарков".

По словам Вахидова, сегодня задача "Маяка" состоит в том, чтобы отвечать запросам аудитории оперативно и в ногу с новыми технологиями, быть доступными на всех возможных площадках и устройствах. Говоря о важных проектах, он отметил разнообразие представленных на "Маяке" подкаствов - аудиопередач, которые публикуются в интернете, доступны для онлайн прослушивания и скачивания. "Мы развиваем производство подкастов, производим не просто самые популярные, но еще и представляем самое большое количество форматов, которые можно слушать не только в автомобиле, дома, но и в любое удобное время", - рассказал он. Особая гордость "Маяка" - подкасты "Брендятина", "Чтение", "Нефть", "Царь", "Женщина. Руководство по эксплуатации", "Война", "Родительский чат", "Японил" и еще более 40 проектов, которые были скачаны всего более 30 млн раз.

Вахидов отметил, что в планах - превращение "Маяка" в хаб данного вида контента. "Мы не хотим замыкаться только на тех проектах, которые сами создаем, мы готовы и открыты для всех тех ребят, которые сегодня создают аудиоконтент, создают подкасты, пытаясь найти себя и реализоваться с творческой точки зрения, - сказал собеседник ТАСС. - Наши подкасты создают команды с отличными идеями, харизмой, желанием делать великолепные проекты, и они уже звучат в эфире, к примеру - "Собака съела дневник".

По словам Вахидова, данный проект делают ребята 11-12 лет, которые рассказывают детям о тех проблемах, с которыми сами сталкиваются в школе. Продюсеры нашли этот проект в интернете и предложили создавать его вместе для широкой аудитории. "Мы намерены развиваться в этом направлении. Назвали эту нашу миссию - "Маяк - центральная подстанция страны". Хотим стать открытой площадкой для авторов, которые производят реально крутой контент, мы отбираем этих людей, уже, наверное, десяток этих проектов звучит в эфире", - добавил он.

Вахидов также пообещал до конца года объявить о начале приема заявок на новую премию Russian Podcast Awards, которую будет курировать ведущий "Маяка" Василий Стрельников. "Будем выбирать лучших подкастеров страны, победитель получит не только приз, но и проекты в эфире федеральных станций", - рассказал он. Первые премии вручат в конце 2019 года.

О "Маяке"

Радиостанция "Маяк" появилась благодаря специальному решению Советского правительства в противовес "западным" станциям. Первый эфир состоялся в студии на Пятницкой 1 августа 1964 года. Легендарные позывные станции "Подмосковные вечера" за 55 лет прозвучали в эфире более 1 млн раз и были внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Визитной карточкой станции считают проекты "Сергей Стиллавин и его друзья", "Физики и лирики" - споры "физика" Александра Пушного и "лирика" Маргариты Митрофановой на злободневные вопросы, "Хочу все знать" - оригинальный образовательный проект для детей, где эксперты Алексей Веселкин и Денис Николаев рассказывают легко и просто о сложном, о том, "чему не учат в школе", "Иновещание" - музыкальная программа Василия Стрельникова, который в эфире радиостанции "Маяк" встречает выходные вместе со слушателями.