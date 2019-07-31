Концерты, гастрофестиваль и флешмобы ждут участников празднования 80-летия ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Масштабная программа празднования 80-летия ВДНХ открывается в четверг в Москве. Посетителей выставки с 1 по 4 августа ждут концерты, видеопроекционные шоу, различные мастер-классы и гастрономический фестиваль, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"На 20 площадках в разных частях ВДНХ пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое", - цитирует пресс-служба гендиректора выставочного центра Сергея Шогурова.

Отмечается, что главным событием праздника станет большой концерт с участием Тамары Гвердцители, Ольги Кормухиной, Льва Лещенко, Лолиты, Кристины Орбакайте, Валерии, группы "Земляне" и других артистов, который начнется 1 августа в 20:00 на главной сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов". Мероприятие будут транслировать на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи. Кроме того, на площадке Зеленого театра все четыре дня будут проходить музыкальные программы - с 15:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:30.

С 1 по 4 августа в выставочном центре с 21:00 до полуночи можно будет посмотреть видеопроекционное шоу, а в 16:00 и 19:00 на площади Промышленности гостям будут показывать мини-балет "Светлый ручей" по мотивам либретто Ф. В. Лопухова и А. И. Пиотровского, композитор - Д. Д. Шостакович.

В пресс-службе отметили, что также все дни с утра до вечера на площади Промышленности и у павильона № 57 будет организован гастрономический фестиваль, на котором можно будет ознакомиться с национальными кухнями стран СНГ. Для детей будет работать несколько игровых зон, где пройдут творческие и познавательные мастер-классы, научные шоу, а также праздник мыльных пузырей. А на творческом интенсиве ребят будут учить снимать короткометражки на мобильные устройства. По итогам четырехдневной программы празднования юбилея ВДНХ будет смонтирован первый фильм о выставке, подготовленный детьми.

Как добавили в пресс-службе, в рамках празднования по всей территории ВДНХ установят различные тематические арт-объекты, среди которых "Пикник с гитарой", "Поле", "Автомобиль Победы". А 3 августа театральные и цирковые артисты "Москвариума" устроят шествие по Центральной аллее, они будут одеты в костюмы рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира и покажут акробатические номера.