В Нижегородской области начинается внедрение системы раздельного сбора отходов

ТАСС,1 августа. Нижегородская область с четверга начинает внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С 1 августа 2019 года в Нижегородской области планируется начать первый этап перехода на раздельный сбор мусора. В его рамках контейнерные площадки региона планируется оснастить сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что решение о переходе на раздельный сбор мусора жители региона будут принимать на собраниях жильцов многоквартирных домов. В этом случае оплачивать вывоз ТКО можно будет не по нормативу, а по объему вывезенных контейнеров.

Внедрение системы в регионе будет поэтапным. Как уточнили в пресс-службе, с 1 января 2020 года раздельно планируется собирать не только пластик, но и бумагу, стекло, металл, текстиль.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжится работа по закупке контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора. В регионе уже установлено 900 таких контейнеров. "До конца года в Нижегородской области будет оборудовано порядка 2 тыс. мест накопления отходов, а также закуплено 6 тыс. контейнеров и 1 тыс. бункеров для крупногабаритных отходов. В это число войдут и контейнеры для пластика", - добавили в пресс-службе.