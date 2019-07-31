{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Нижегородской области начинается внедрение системы раздельного сбора отходов

Планируется, что жители региона на собраниях жильцов многоквартирных домов будут принимать решение о переходе на раздельный сбор мусора

ТАСС,1  августа. Нижегородская область с четверга начинает внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С 1 августа 2019 года в Нижегородской области планируется начать первый этап перехода на раздельный сбор мусора. В его рамках контейнерные площадки региона планируется оснастить сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что решение о переходе на раздельный сбор мусора жители региона будут принимать на собраниях жильцов многоквартирных домов. В этом случае оплачивать вывоз ТКО можно будет не по нормативу, а по объему вывезенных контейнеров.

Внедрение системы в регионе будет поэтапным. Как уточнили в пресс-службе, с 1 января 2020 года раздельно планируется собирать не только пластик, но и бумагу, стекло, металл, текстиль.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжится работа по закупке контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора. В регионе уже установлено 900 таких контейнеров. "До конца года в Нижегородской области будет оборудовано порядка 2 тыс. мест накопления отходов, а также закуплено 6 тыс. контейнеров и 1 тыс. бункеров для крупногабаритных отходов. В это число войдут и контейнеры для пластика", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияНижегородская областьНовая система обращения с ТКО
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лидеров вошли "Газпром", РЖД и "Роснефть"
Читать полностью