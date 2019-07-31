ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем. В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"В целом за последние шесть лет значимость каждого из критериев, которыми руководствовались бы россияне при выборе потенциального работодателя, снизилась. При этом главными остаются хорошая зарплата (4,69 баллов из 5 возможных) и своевременность выполнения обязательств компанией (4,66)", - говорится в докладе. Не менее важными респонденты назвали такие критерии, как соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков на рабочем месте (4,50).

Замыкают список наиболее важных критериев удобный график и комфортные условия работы (4,46), наличие социального пакета (4,36), стабильность (4,33) и эффективность управления в компании (4,14). "Если бы россиянам предложили работу в любой из российских компаний, то чаще всего они бы выбрали в качестве работодателя "Газпром" (40%). Еще 23% опрошенных предпочли бы работу в РЖД, 18% - в компании "Роснефть". За ними следуют Сбербанк России (14%), а также "Лукойл" и "Аэрофлот" (по 12%)", - говорится в результатах опроса.

В одной из энергетических компаний (например, "Русгидро" или ФСК ЕЭС) хотели бы работать 9% опрошенных. Столько же в качестве потенциального работодателя выбрали бы "Норильский никель" (9%). "Еще 7% отдали бы предпочтение компаниям ВТБ и "ВТБ 24". Реже респонденты выбирали компании, оказывающие услуги сотовой связи - МТС (3%) и "Билайн" (2%). Как свидетельствуют данные, наряду с этим респонденты отмечали таких работодателей, как "Росгосстрах" (3%), "Вимм-Билль-Данн" (2%) и "Евразхолдинг" (1%).