Эксперт: менее 40% матерей в РФ кормят ребенка грудью в первые полгода его жизни

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Менее 40% женщин в России предпочитают исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Об этом рассказала ТАСС врач-неонатолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделом нутритивных технологий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Анна Левадная.

С 1990 года ежегодно с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Цель этой акции состоит в том, чтобы информировать женщину о пользе грудного вскармливания для ребенка и для самой матери.

"Статистику не так легко провести. Эти данные нестабильны, но, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исключительно грудное вскармливание в возрасте шести месяцев, по последним имеющимся данным, в РФ составляет 39%. К сожалению, небольшой процент женщин, которые кормят грудью в первое полугодие", - рассказала она.

Левадная считает, что проблема, помимо личных убеждений женщин, также связана с неумением медработников поддержать матерей, научить правильно кормить и объяснить преимущества грудного вскармливания. Кроме того, многие врачи рекомендуют отказаться от естественного вскармливания якобы по определенным показателям здоровья. Однако большинство таких показаний не требует исключения кормления грудью.

"Многими специалистами длительное грудное вскармливание порицается, и многие врачи не информированы достаточно в данных вопросах. Мало консультантов-специалистов по грудному вскармливанию. На всю Россию, если я не ошибаюсь, их не больше 300. Это крайне мало для такой большой страны. В принципе нет профессии консультант по грудному вскармливанию, женщины находятся в стрессе, многим не прикладывают ребенка к груди после родов, у многих женщин рождаются нездоровые дети, во многих роддомах нет достаточной поддержки грудного вскармливания", - пояснила она.

Польза грудного вскармливания

Большое число проведенных научных исследований сегодня доказывает пользу кормления грудью - как для ребенка, так и для мамы. "Для ребенка грудное вскармливание обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний, стимулирует моторику и созревание желудочно-кишечного тракта, снижает риск кишечных инфекций, способствует правильному формированию микрофлоры кишечников у детей, снижает частоту острых респираторных заболеваний, рецидивирующего и острого пневмотита, инфекции мочевыводящих путей. Также возможно снижения частоты появления у ребенка ожирения, рака, ишемической болезни сердца. Грудное вскармливание снижает вероятность формирования неправильного прикуса у ребенка, улучшает когнитивное речевое развитие, двигательные функции и показатели IQ", - рассказала Левадная.

У женщины грудное вскармливание способствует более быстрому восстановлению после родов, снижает вероятность послеродовых кровотечений и послеродовой депрессии, повышает выработку окситоцина. Эксперт также отмечает повышение устойчивости мамы к стрессу и лучшей потере веса после родов.

"Главное, что оно снижает риск рака молочной железы, яичников и эндометрия. Возможно, оно уменьшает риск развития остеопороза и переломов кости в более позднем возрасте, в постменопаузе. Также, как и для детей, оно снижает вероятность развития сахарного диабета второго типа и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний: инсульта, гипертонии, ишемической болезни сердца и атеросклероза", - добавила врач.

По ее словам, грудное вскармливание также является экономически выгодным по сравнению с покупкой молочных смесей и улучшает психоэмоциональную связь мамы с ребенком.

Вопрос молочных смесей

Как отмечает Левадная, сегодня маркетинг адаптированных молочных смесей довольно агрессивный. Помимо того, что детское питание стало более доступным, маркетинг также создал иллюзию полного удовлетворения потребностей ребенка в нужных ему полезных элементах.

"Агрессивный маркетинг нас убеждает в том, что ребенок на смеси будет лучше себя чувствовать. Маркетинг вынуждают женщину считать, что смеси это удобнее, комфортнее, что у ребенка будет лучше настроение, прибавки в весе, что это безопасно, что у ребенка будет меньше болеть животик. Маркетинг вынуждает женщину и общество думать, что смеси могут заменить грудное вскармливание, что это удобнее, что женщина может при этом отлучиться от ребенка, следить за собой, пойти работать, и это выгоднее с каких-то бытовых позиций", - сказала она.

Зачастую женщине бывает больно кормить грудью, что также приводит к выбору в пользу детского питания. "У нее нет рядом адекватной помощи, консультанта, который бы ей подсказал, почему терпеть не надо и каким образом можно стимулировать лактацию и восстановить грудное вскармливание. В связи с этим, количество женщин, которые выбирают искусственное вскармливание, довольно велико. Очевидно, что многие женщины сейчас хотят кормить, но на пути к кормлению сталкиваются с такими социальными проблемами, как отсутствие поддержки со стороны общества, отсутствие поддержки длительного грудного вскармливания, нет условий для кормления в общественных местах", - пояснила Левадная.

Решение проблемы

Врач считает, что в первую очередь будущих мам нужно как можно больше информировать о пользе грудного вскармливания. Также следует обучать методам поддержки лактации как мам и ее окружение, так и медперсонал.

"Образовательные проекты должны относиться к врачам во всех звеньях здравоохранения, в том числе после выписки из роддома. На этапах педиатрической помощи необходимо жесткое урегулирование вопросов назначения докорма, объема смесей и, конечно же, запрет на рекламу смесей, запрет на благотворительные подарки в виде смесей и бутылочек. Даже однократное использование смесей или бутылок повышает риск того, что ребенок откажется от груди, будет у него неправильный захват, что собственное количество молока будет снижаться и повышать риск аллергических реакций", - пояснила Левадная.

Также следует увеличить число специалистов по грудному вскармливанию в стране и провести информационную кампанию по объяснению населению, кто они такие и чем занимаются. "Объяснить, что это не сектанты, не шарлатаны, что это люди, которые обучены тому, чтобы малыша правильно приложить и правильно в каких-то ситуациях увеличить количество молока, если это необходимо", - отметила она.