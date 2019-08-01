Медведев поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра в целях мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Об этом он заявил на совещании в Чите.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

Как пояснили журналистам в правительстве РФ, предложения должны быть представлены до 30 августа 2019 года. Это поручение адресовано Минприроды и МЧС совместно с главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кроме того, МЧС, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, обеспечив своевременную координацию с силами Рослесхоза и регионов.

Премьер также поручил провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Как пояснили журналистам в правительстве РФ, такое поручение дано Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД России, срок исполнения - 1 ноября 2019 года.

Властям регионов, пострадавшим от пожаров, рекомендовано обеспечить оперативное информирование населения, экспертного и экологического сообществ об угрозе лесных пожаров, их последствиях и принимаемых мерах по тушению в течение пожароопасного сезона.

Полномочные представители президента на Дальнем Востоке и в Сибири - Юрий Трутнев и Сергей Меняйло, согласно утвержденному перечню поручений, должны будут до 20 августа представить премьер-министру предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, обеспечению пожарной безопасности в лесах, уточнению полномочий региональных властей в данных вопросах и финансовому обеспечению их деятельности.

Контроль за ПДК в населенных пунктах, где может быть задымление

Премьер-министр поручил наладить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья местных жителей в населенных пунктах, которые могут подвергнуться задымлению от лесных пожаров в Сибири и регионах Дальнего Востока.

Как пояснили журналистам в правительстве РФ, поручения даны Роспотребнадзору и Росгидромету, которые должны будут до 9 августа дать необходимые указания и инструкции территориальным органам исполнительной власти.

Увеличение численности лесных инспекторов

Медведев поручил также представить предложения по увеличению численности государственных лесных инспекторов в России до нормативного уровня.

Как пояснили журналистам в правительстве РФ, главы Минприроды и Минфина должны будут подготовить соответствующие предложения до 15 августа. До 30 августа Минприроды и Минобрнауки поручено подготовить предложения об усилении научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.