ФСИН России передала кубинским коллегам пять автозаков

ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Пять автозаков тропического типа, произведенных в Башкирии, Кубе передали представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в ходе визита на остров первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого. Как передает корреспондент ТАСС, церемония передачи и обсуждение вопросов сотрудничества состоялись в среду на территории одного из пенитенциарных учреждений в окрестностях Гаваны.

Спецавтомобили, собранные на базе "КамАзов", оснащены кондиционерами в кабине водителя и в кузове, предназначенном для перевозимых заключенных, камерой видеонаблюдения и биотуалетом, что значительно облегчает процесс перевозки на дальние расстояния. По словам работников кубинской пенитенциарной службы, техника будет использоваться для перевозок осужденных между колониями, находящимися в разных провинциях острова. Нынешнюю партию кубинская сторона получила на безвозмездной основе.

"Автомобили были частично собраны на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии. Договоренность была достигнута еще в прошлом году, тогда мы передали две подобных машины на базе "ГАЗели". Позже наши кубинские коллеги сделали запрос еще на пяь спецавтомобилей, которые мы поставили сегодня", - рассказал ТАСС Анатолий Рудый. По его словам, дальнейшие перспективы совместной работы зависят от кубинской стороны.

"Коллеги также обращались к нам с просьбой предоставить им для селекции две пары немецких овчарок. В ходе прошлогоднего визита наши кинологи привезли их, и, как сообщают наши кубинские друзья, собаки без особых проблем адаптировались к тропическому климату, - отметил представитель ФСИН. - И в целом, между нашими пенитенциарными системами идет нормальный товарищеский диалог и обмен мыслями. Мне понравилось профессиональное и неравнодушное отношение кубинских коллег к своей работе".

Как ранее сообщал заместитель начальника УФСИН по Башкирии Григорий Савченко, с 2010 года на производственных площадках, где работают осужденные, был изготовлен 1001 спецавтомобиль на общую сумму 2,5 млрд рублей (автозаки различных модификаций на базе "КамАЗов", ГАЗ "Валдай", ГАЗон Next и ГАЗель Next). В общей сложности на 11 производственных площадках УФСИН по Башкирии ежегодно выпускается продукция более чем на 1 млрд рублей.