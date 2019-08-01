Медведев обсудил в Чите строительство новой краевой детской больницы

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс зданий Краевой детской клинической больницы в Чите и обсудил с представителями Минздрава и местных властей перспективы строительства нового аналогичного медицинского учреждения.

"Никаких сомнений нет: надо строить, тут все уже старое, ветхое, своим задачам не отвечает, и пора это сделать", - сказал премьер-министр, посетив корпус приемного покоя, расположенный в здании 1960 года постройки.

Главе правительства сообщили, что работа по созданию новой больницы уже начата. В частности, врио губернатора Александр Осипов проинформировал, что, по предварительным оценкам, на это потребуется 9,6 млрд рублей. При этом Минздрав уже выделил 65 млн рублей на создание проектно-сметной документации.

"Давайте мы вот как сделаем: вы это все проанализируете, естественно, пусть идет проектирование своим чередом, деньги выделены, пусть проектно-сметную документацию готовят, а потом окончательно подобьете все и доложите", - сказал премьер-министр. Главный врач больницы Владимир Комаров уточнил, что новое здание рассчитано на 750 мест и будет включать в себя 24 параклинических отделения. "Там будут все виды медицинской помощи", - заверил премьера главврач, отметив, что это позволит улучшить оказание специализированной медпомощи.

Индивидуальный проект и типовые решения

Медведеву также доложили, что пока строительство планируется вести по индивидуальному проекту. Тем не менее он предложил рассмотреть вариант с унифицированными решениями. "Мы какие-то типовые решения можем здесь использовать, или это будет индивидуальное решение? Типовое [решение] всегда упрощает, да и удешевляет", - сказал глава кабмина, напомнив, что в России взят общий курс на применение типовых строительных решений.

При этом он подчеркнул, что это вовсе не значит, что от них нельзя отступать, но отметил, что типовые решения позволяют решить инфраструктурные проблемы разумно и экономично. "Посмотрите, посчитайте, привлеките других специалистов", - поручил он. Обращаясь к главному врачу, премьер заметил, что "придется пока здесь поработать". "Надеюсь, через несколько лет встретимся в другом месте", - сказал он.

Главе правительства продемонстрировали приемный покой: коридоры старого здания порядком облупились, медики жаловались на то, что все перекрытия деревянные и со временем деформируются. Кроме того, уровень влажности в помещении некомфортный, а вентиляционная система не предусмотрена. При этом медики особо отметили, что с технологической точки зрения больница укомплектована на достаточно высоком уровне и медперсонал при помощи этого оборудования способен оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи.