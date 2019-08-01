Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.

Глава правительства познакомился с образцами новых машин, выставленными на центральной площади Читы, пообщался с водителями, поинтересовался мощностью и возможностями техники.

Как сообщили Медведеву во время осмотра, в 2019 году в Забайкальском крае было закуплено 72 единицы лесопожарной и лесокультурной техники в рамках национального проекта "Экология". Новая техника позволит мобильно приезжать на место пожара и устранять его.

В частности, были приобретены автомобили УАЗ-452, УA3 "Фермер", УАЗ "Патриот", "Урал", Беларус-892, автобус и грузопассажирский фургон марки ГАЗ "Соболь". Эти машины обладают высокой проходимостью и повышенной маневренностью, что позволяет передвигаться в труднодоступных лесных массивах. Также для патрулирования был закуплен автомобиль ГАЗон Next с экономичным дизельным двигателем и высокой грузоподъемностью более 4,5 т.