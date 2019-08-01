Провинция Хайнань представила свой туристический потенциал на выставке в Тайбэе

ХАЙКОУ /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Делегация южной китайской провинции Хайнань в числе более 20 регионов КНР приняла участие в летней туристической выставке двух берегов Тайваньского пролива, которая состоялась в административном центре Тайваня Тайбэе в конце июля. Об этом сообщает местный новостной портал " Наньхайван ".

Презентация провинции проходила под лозунгом "Солнечный Хайнань. Праздничный рай" и привлекла большое количество посетителей, проявивших интерес к индустрии туризма этого курорта на юге Китая.

Экспозиция Хайнаня в павильоне площадью свыше 100 кв м была оформлена в бело-синих тонах и украшена декоративными элементами, символизирующими дух туризма и отдыха на острове.

Организаторы хайнаньского стенда познакомили посетителей с культурой, историей и с современной жизнью этой китайской провинции. Большой интерес гостей вызвали интерактивные мероприятия, дегустация местных деликатесов и конкурс живописи на хайнаньские мотивы, а также выступления творческих коллективов, исполнивших традиционные хайнаньские танцы и песни.

В первой половине 2019 года провинцию Хайнань посетили свыше 113 тыс. туристов из Тайваня, что на 20,3% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В настоящее время между двумя островами налажено активное прямое авиационного сообщение. Из Хайкоу самолеты летают в Тайбэй и Гаосюн, а из города Санья есть прямые рейсы в Тайбэй и Тайчжун. До конца года должен быть открыт новый авиамаршрут из Санья в Гаосюн.