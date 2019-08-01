Смертность от туберкулеза в России за 14 лет снизилась почти в четыре раза

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза в России с 2005 по 2018 год снизилась в 3,8 раза. За последний год показатель уменьшился почти на 10%, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 2018 году", опубликованного на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.

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"В 2018 году умерли от туберкулеза 8617 человек (2017 год - 9614). Показатель смертности от туберкулеза составил 5,9 [случаев] на 100 тыс. населения (2017 год - 6,5). Показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 9,2%, а с 2005 годом, когда отмечался пик показателя (22,6 на 100 тыс. населения), смертность от туберкулеза снизилась в 3,8 раза", - говорится в докладе.

Пик смертей от данного заболевания приходится на возраст 35-44 года. Почти 77% мужчин и 60% женщин умирают в трудоспособном возрасте. При этом в 2018 году по сравнению с 2017 отмечается снижение показателей общей заболеваемости туберкулезом на 8,1%, а с 2008 - на 47,8%.

"В 2018 году впервые пик заболеваемости женщин сместился на более старший возраст (до 2017 года - пик приходился на возраст 25-34 года, в 2018-м - 35-44 года)", - говорится в докладе.

В 2018 году на 13,5% сократилась также заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет, а с 2012 года, когда отмечался максимальный показатель, - почти на 50%. По состоянию на конец прошлого года, от туберкулеза в стране умерли 13 детей до 14 лет и два ребенка в возрасте от 15 до 17 лет (в 2017 году - восемь и один ребенок соответственно). Согласно данным доклада, специалисты Минздрава РФ наблюдают тесную взаимосвязь туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

"В России улучшается эпидемическая ситуация по туберкулезу, о чем говорит динамика основных показателей. В перспективе на эпидемиологический процесс будет отрицательно влиять развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции с ростом числа и доли пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, а также рост доли пациентов с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Необходимо решать вопрос о совместной деятельности противотуберкулезных медицинских организаций и Центров СПИДа", - говорится в докладе.

Среди постоянного населения субъектов РФ наиболее тяжелая эпидемическая ситуация по туберкулезу в Смоленской, Тверской, Псковской, Астраханской, Волгоградской областях, в республиках Коми, Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также в Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральном округе и Чукотском автономном округе.