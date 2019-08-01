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Глава Забайкалья попросил Медведева разработать программу восстановления соцобъектов

Александр Осипов также сообщил, что в восстановлении и развитии нуждается и жилищно-коммунальное хозяйство региона

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на совещании в Чите в четверг поддержать разработку программы восстановления социальных объектов региона, передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря национальным проектам и программе социального развития центров экономического роста мы реализуем 226 мероприятий в социальной сфере. Но у нас в деревянном исполнении почти 1 тыс. объектов, поэтому мы просили бы в дополнение к нацпроектам или в рамках них разработать программу по восстановлению социальной инфраструктуры", - сказал Осипов на совещании по развитию региона.

По его словам, в восстановлении и развитии также нуждается жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края, так как менее 30% населенных пунктов региона оснащены централизованной отоплением, канализацией и очистными сооружениями.

При этом существующая инфраструктура изношена и, в основном, находится в плохом состоянии. Это, как подчеркнул Осипов, приводит к повышенному и неподъемному для людей тарифу на услуги ЖКХ.
 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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