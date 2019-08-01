Хабаровский край просит власти провинции Хэйлунцзян ограничить сброс воды в Сунгари

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Руководство Хабаровского края обратилось к властям китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой временно ограничить сброс воды в реку Сунгари (крупнейший приток Амура) на период прохождения паводка, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Прошу вас рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в бассейн реки Сунгари до 20 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Власти региона отмечают, значительное влияние на уровень воды в реке Амур оказывает его приток - Сунгари. Власти края также попросили китайских коллег сообщить о планируемых сбросах воды с водохранилищ энергетического и сельскохозяйственного комплексов.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас основная волна паводка, который сформирован из дождевых вод, находится в Амурской области. Скорость движения потока составляется примерно 45 км в сутки. На 1 августа уровень Амура у Хабаровска на 04:00 (мск) составлял 373 см. В ближайшие двое суток ожидается рост еще на 60-70 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке - 203 см.