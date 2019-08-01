Аляску охватили лесные пожары

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Аляска, самый северный и крупнейший по площади штат США, оказалась охвачена аномальной жарой и сильнейшими лесными пожарами, которые бушуют здесь, как и в других приарктических регионах мира. К настоящему моменту, как сообщает газета The Washington Post , уже выгорела территория площадью почти в 800 тыс. га.

Температура, начиная с 25 апреля, ежедневно превышает средние показатели, при этом с 28 июня нигде она не опускалась ниже нуля. Это абсолютно нехарактерно для штата, значительная честь севера и центра которого являются районами вечной мерзлоты. Такого длительного периода отсутствия минусовых температур, согласно данным специалистов, не наблюдалось за последние 100 лет. Июнь уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, теперь, судя по всему, рекорды побьет и июль.

Аномальная температура, как отмечает издание, нарушила привычный порядок жизни как людей, так и животных. В магазинах скупили вентиляторы и кондиционеры. Тем временем местные жители становились свидетелями того, как лоси заходили к ним в сад, чтобы охладиться под струями воды садовых разбрызгивателей.

При этом коренным народам Аляски приходится еще сложнее, чем городским жителям, не успевшим приобрести кондиционер. Для них температурная аномалия означает, что под угрозой оказались традиционные промыслы, ведь зачастую им необходимо сохранение ледяного покрова, чтобы охотиться и рыбачить. Тем временем, по данным американских метеорологов, лед держится сейчас только на 20% поверхности Чукотского моря.

Пожары в Арктике

Как поясняли ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО), природные пожары - обычное явление в Северном полушарии с мая по октябрь, однако в этом году их географическая широта и интенсивность, а также продолжительность являются "особенно необычными". Сильнее всего огненная стихия проявилась на Аляске и в Сибири, а также в провинции Альберта в Канаде. С начала 2019 года на Аляске произошло почти 400 пожаров. При этом температура в 32 градуса Цельсия, зафиксированная в этом штате 4 июля, стала рекордной за все время метеонаблюдений.