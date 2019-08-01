Аляску охватили лесные пожары

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Аляска, самый северный и крупнейший по площади штат США, оказалась охвачена аномальной жарой и сильнейшими лесными пожарами, которые бушуют здесь, как и в других приарктических регионах мира. К настоящему моменту, как сообщает газета The Washington Post, уже выгорела территория площадью почти в 800 тыс. га.
The US Forest Service says the Alaska Fire, burning north and east of Springville, has grown to 450 acres and is human-caused.— KSL Newsradio (@kslnewsradio) July 31, 2019
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Температура, начиная с 25 апреля, ежедневно превышает средние показатели, при этом с 28 июня нигде она не опускалась ниже нуля. Это абсолютно нехарактерно для штата, значительная честь севера и центра которого являются районами вечной мерзлоты. Такого длительного периода отсутствия минусовых температур, согласно данным специалистов, не наблюдалось за последние 100 лет. Июнь уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, теперь, судя по всему, рекорды побьет и июль.
Аномальная температура, как отмечает издание, нарушила привычный порядок жизни как людей, так и животных. В магазинах скупили вентиляторы и кондиционеры. Тем временем местные жители становились свидетелями того, как лоси заходили к ним в сад, чтобы охладиться под струями воды садовых разбрызгивателей.
При этом коренным народам Аляски приходится еще сложнее, чем городским жителям, не успевшим приобрести кондиционер. Для них температурная аномалия означает, что под угрозой оказались традиционные промыслы, ведь зачастую им необходимо сохранение ледяного покрова, чтобы охотиться и рыбачить. Тем временем, по данным американских метеорологов, лед держится сейчас только на 20% поверхности Чукотского моря.
Пожары в Арктике
Как поясняли ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО), природные пожары - обычное явление в Северном полушарии с мая по октябрь, однако в этом году их географическая широта и интенсивность, а также продолжительность являются "особенно необычными". Сильнее всего огненная стихия проявилась на Аляске и в Сибири, а также в провинции Альберта в Канаде. С начала 2019 года на Аляске произошло почти 400 пожаров. При этом температура в 32 градуса Цельсия, зафиксированная в этом штате 4 июля, стала рекордной за все время метеонаблюдений.
Time-lapse of the #AlaskaFire. This was shot over 16 minutes. pic.twitter.com/PplT1nAqij— Sean Moody (@SeanMoodyKSL) July 31, 2019
В ВМО также отметили, что объем углекислого газа, попавшего в атмосферу Земли вследствие беспрецедентно сильных пожаров в Арктике, достиг с начала июня 50 млн тонн. Это больше, чем суммарные выбросы СО2 всех арктических пожаров, произошедших в июне с 2010 по 2018 год.
В России, по данным федеральной "Авиалесоохраны", по состоянию на 31 июля горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га и в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.