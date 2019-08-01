Финляндия приведет визовую политику в отношении России в соответствие с требованиями ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. Финляндия с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Финляндии.

"С 1 сентября посольство Финляндии в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений. Ранее Финляндия уже при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу. Но начиная с сентября 2019 года, страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена", - говорится в сообщении.

До этого шенгенская виза в Финляндию зачастую оформлялась без сопроводительных документов. "Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств", - пояснили в МИД. Так, при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

Кроме того, те, у кого есть собственность на территории Шенгена, теперь должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств. Тем, кто будет посещать проживающих в шенгенской зоне близких родственников, также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.

"В августе мы опубликуем обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России", - указали в МИД.