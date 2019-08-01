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Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Согласно данным ФССП России, по состоянию на 1 июля количество таких граждан выросло до 3,58 млн

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные ФССП России.

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (больше, чем за весь 2017 год - прим. ТАСС). Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего - на Урале.

Теги
Россия
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