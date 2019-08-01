На второй конкурс президентских грантов поступило более 9 тыс. заявок

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фонд президентских грантов получил более 9 тыс. проектов от некоммерческих организаций (НКО) для второго конкурса 2019 года. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба организации.

"31 июля [в 23:30 мск] завершился прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества 2019 года. Свои проекты представили более 7,8 тыс. НКО из всех регионов страны, которые направили более 9 тыс. заявок", - говорится в сообщении.

В организации напомнили, что прием документов начался 10 июня.

"Больше всего проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области - 379 заявки. На втором месте - Республика Башкортостан, из которой подано 323 проекта. На третьем месте - Белгородская область с 283 инициативами", - отмечается в пресс-релизе.

В фонде уточнили, что самым распространенным грантовым направлением вновь стала "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", по нему представлено около 1,5 тыс. проектов (16%). На втором месте - "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", здесь подано более 1,1 тыс. инициатив (13%). Еще более 1,1 тыс. заявок (12%) поступило по направлению "сохранение исторической памяти", уточнили организаторы конкурса.

Больше всего участников конкурса запрашивают гранты в сумме от 500 тыс. до 3 млн рублей, рассказали в пресс-службе.

По данным организаторов конкурса, во вторую волну приема заявок Фонд президентских грантов провел 36 образовательных мероприятий в 21 регионе. Их посетили около 3,2 тыс. человек.

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября. В ходе второго конкурса НКО в общей сложности получат около 4,5 млрд рублей, уточнили в организации.

О фонде

Первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Экспертный совет допустил до участия 8,2 тыс. проектов из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получили 3,3 млрд рублей.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

С момента своего создания в конкурсах фонда победило около 8,4 тыс. проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.