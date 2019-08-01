Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубеж

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

Как человек может узнать о своих долгах

"В результате применения в том числе временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 6 месяцев 2019 года в рамках 1,6 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд рублей", - сказали в ФССП.

На 1 июля этого года временное ограничение выезда из страны действовало в отношении 3,6 млн человек (почти 3% взрослого населения страны - прим. ТАСС).

Всего российские судебные приставы за первое полугодие года взыскали с должников 342,7 млрд рублей.

"По итогам работы в первом полугодии 2019 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, превысила аналогичный показатель 2018 года на 21,3 млн рублей и составила 342,7 млрд рублей", - сообщили в ФССП.

В консолидированный бюджет РФ перечислено 125 млрд рублей, (в первом полугодии 2018 года - 112,4 млрд рублей, в первом полугодии 2017 - 99 млрд рублей). Всего в производстве приставов за полгода находилось 69,2 млн исполнительных производств.

Взыскано 7,6 млрд рублей долгов по алиментам, для 3,8 тыс. детей-сирот исполнены решения судов о предоставлении жилья. Кроме того, с работодателей взыскано 5,1 млрд рублей долгов по зарплате.

С водителей взысканы долги по 8,9 млн штрафов ГИБДД на 7 млрд рублей.

Новость обновлена (10:36 мск) - добавлена информация об общей сумме взысканий