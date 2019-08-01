Пенсионерка забрала чужого ребенка из детсада в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по заявлению о похищении двухлетнего ребенка из детского сада в Астрахани. Мальчик и его 80-летняя похитительница уже найдены, ребенок возвращен родителям, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"31 июля в 17:00 (16:00 мск) молодая мама пришла забирать своего двухлетнего сына из частного детского садика в Кировском районе Астрахани. Однако работники дошкольного учреждения сообщили ей, что малыша еще в три часа дня забрала прабабушка. Поскольку в данный момент прабабушка малыша однозначно не находилась в Астрахани и не могла забрать ребенка, мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

Мальчик и пожилая женщина были обнаружены по камерам видеонаблюдения. "По словам 80-летней женщины, она думала, что забрала из садика правнука. Ее родственники в свою очередь пояснили, что она состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики", - добавили в пресс-службе.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет принято процессуальное решение в отношении работников детсада, передавших ребенка чужому человеку.