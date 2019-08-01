Красноярский губернатор поблагодарил президента и Минобороны за помощь в тушении пожаров

Минобороны по поручению Владимира Путина создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Оперативную группу ведомства по тушению пожаров возглавил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента России и Минобороны за содействие тушению лесных пожаров в регионе. Он также выразил мнение, что ситуация будет взята под контроль в течение нескольких дней.

"Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы", - сказал Усс. "Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль", - добавил он.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.