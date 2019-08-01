Власти Шри-Ланки на полгода отменили визовый сбор для российских туристов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 45 государств, в том числе России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве страны в Москве.

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"Визу можно будет получить при пересечении границы, по прилету. Это будет получение визы с отметками в паспорте на бесплатной основе для граждан 45 государств из списка, утвержденного кабинетом министров. Кроме России, в числе стран - Китай, Индия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и другие", - сказал собеседник агентства.

Ранее новостной портал Adaderana сообщил, что министр туризма, дикой природы и по вопросам христианства Шри-Ланки Джон Амаратунга объявил, что отмена визового сбора продлится полгода.

"Затем мы рассмотрим эффективность данной инициативы", - заявил он. По его словам, правительство Шри-Ланки рассчитает увеличить число туристов благодаря этому шагу.

В свою очередь премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что островное государство стало вновь безопасным для туристов после серии терактов 21 апреля.

"После трагических событий 21 апреля мы приложили все усилия, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, - цитирует портал премьера. - Ситуация на Шри-Ланке вновь стала нормальной. Мы надеемся, что благодаря приезду туристов наша экономика начнет восстанавливаться".

Поток туристов на Шри-Ланку уменьшился из-за крупнейшей в истории страны серии терактов, которая произошла 21 апреля. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых в причастности к этим преступлениям.

В новость были внесены изменения (11:13 мск) - меняется лид, добавлен комментарий посольства Шри-Ланки в Москве