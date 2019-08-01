Число жалоб на коллекторов в 2019 году выросло на треть

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число жалоб граждан на коллекторов и другие частные компании, занимающиеся сбором просроченных долгов, в этом году выросло на треть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"В первом полугодии 2019 года принято к рассмотрению 14 040 обращений граждан на действия юридических лиц, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом 65% поступивших обращений составляют обращения в отношении лиц, не включенных в государственный реестр [юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности]", - сообщили в ФССП России.

Обоснованными признаны лишь 1448 обращений - почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2018 года. Из этих обращений 605 были поданы в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, и 843 - в отношении лиц, не включенных в государственный реестр, сообщили в службе приставов.

"Чаще всего граждане жалуются на нарушения положений закона, устанавливающих временные и количественные ограничения частоты взаимодействия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, при совершении ими телефонных звонков, направлении текстовых, голосовых и иных сообщений физическим лицам, имеющим просроченные денежные обязательства", - рассказали в ФССП. Кроме того, граждане жалуются в ФССП на обращение сборщиков долгов к третьим лицам (родственникам, соседям или юридическим лицам) при отсутствии согласия со стороны самих должников, либо не имеющими задолженности лицам, номера телефонов которых указаны в договоре займа как контактные телефоны заемщиков. Также граждане продолжали жаловаться на "оказание психологического давления на должника и иных лиц, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц, угрозу причинения вреда должнику и иным лицам, осуществление взаимодействия с должником при наличии его заявления об отказе от взаимодействия".

ФССП по итогам проверок за полгода возбудила 1435 дел об административных правонарушениях (по ст. 14.57 КоАП РФ), в том числе 623 - в отношении юридических лиц, включенных в реестр, 812 - в отношении лиц, не включенных в реестр. Судами за шесть месяцев рассмотрено 912 таких дел, по 819 назначены административное штрафы на общую сумму более 50 млн рублей.

На сегодняшний день в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, внесены сведения о 266 организациях. Всего на территории Российской Федерации действует более 700 юридических лиц и их структурных подразделений, включенных в государственный реестр.