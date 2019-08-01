Жильцы аварийного дома в Астрахани не обращались к властям за помощью в расселении

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Жильцы аварийного дома в Астрахани по улице Ахшарумова, 67 лит. "В", который 15 июля в рамках выездного приема граждан осматривали врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, не обращались к властям с просьбой расселения и признания дома аварийным. При этом в данном здании только одна квартира из шести находится в муниципальной собственности, сообщили ТАСС в четверг в администрации города.

После визита в Астраханскую область Кикотя и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов. 23 лицам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

"Обращений по вопросу аварийного состояния дома или неудовлетворительных условий проживания в жилых помещениях в нем расположенных от жителей многоквартирного дома №67 лит. "В" по улице Ахшарумова в наш адрес до настоящего момента не поступало", - сказали в администрации.

Администрация района проводит первичные обследования и вправе заказывать технические заключения и паспорта за счет бюджетных средств только на жилые дома и помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а также на многоквартирные дома, в которых доля муниципальной собственности составляет более 50%. В доме по улице Ахшарумова из шести квартир только одна находится в собственности муниципального образования "Город Астрахань". "По этой причине сформировать пакет документов для вынесения на заседание межведомственной комиссии вопроса о признании дома по ул. Ахшарумова 67 лит. "В" в целом аварийным администрацией Советского района города Астрахани не представляется возможным", - заметили в администрации.

Там же добавили, что администрация района сейчас формирует необходимый пакет документов на межведомственную комиссию только для одной муниципальной квартиры №7 в этом доме.

По информации пресс-службы губернатора области, двухэтажный дом был построен в 1917 году. В здании, в частности, произошло обрушение облицовки стен, а износ строительных конструкций превышает 70%. При этом в доме сейчас проживает только одна семья - в квартире №7. Вопрос предоставления данной семье жилья в резервном фонде врио губернатор региона Игорь Бабушкин взял под личный контроль.