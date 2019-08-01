МВД закупит бланки для биометрических загранпаспортов почти на 6 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время закупит более 3,5 млн бланков для биометрических загранпаспортов для граждан РФ. Об этом сказано в соответствующей заявке на портале госзакупок.

"МВД закупит 3,627 млн штук бланков для паспортов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами России, содержащих на электронном носителе информации биометрические персональные данные его владельца (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук). Общая сумма контракта составляет 5 997 607 200 рублей", - сказано в заявке. Там отмечается, что контракт уже заключен, его выполнит один поставщик, его название не упоминается.

Согласно сведениям на портале госзакупок, стоимость бланков увеличилась в сравнении с предыдущими закупками. Например, 20 июня стоимость аналогичной закупки составила 2,226 млрд рублей за 1,4 млн бланков, а 28 февраля - 1,59 млрд рублей за 1 млн таких же бланков загранпаспортов.