Прокуроры за 2,5 года направили в суды иски на 40 млрд рублей в связи с коррупцией

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские прокуроры за 2,5 года направили в суды иски на 40 млрд рублей в связи с выявленными коррупционными нарушениями. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"За последние 2,5 года прокурорами в защиту интересов государства в суды направлены более 13 тыс. исковых заявлений на общую сумму 40 млрд рублей", - сказал на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства "Вместе против коррупции!".

По протестам прокуратуры изменены или отменены более 80 тыс. нормативно-правовых актов. По материалам прокуратуры более 160 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 18 тыс. - к административной, возбуждено более 8 тыс. уголовных дел.

По словам Русецкого, за последние два года прокуроры выявили более 600 тыс. нарушений законодательства в этой сфере. В основном они связаны с неисполнением чиновниками обязанностей и несоблюдением запретов, установленных законом. Также нарушения выявляются при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

"Прокуроры нацелены на выявление и пресечение наиболее существенных, общественно опасных коррупционных деяний, о чем свидетельствует рост числа лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В прошлом году [их] было 1,3 тыс., а за последние три года - более 3 тыс.", - сказал Русецкий.