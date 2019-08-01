Патриарх Кирилл призвал православных учиться быть кроткими

ДИВЕЕВО /Нижегородская область/, 1 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих учиться кротости, потому что именно в ней, по его словам, заключается подлинная духовная сила.

"Чтобы наша кротость не стала наигранной, искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы, мы должны научиться терпению. <…> Давайте научимся не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное. <…> Кротость - это не слабость, не чудачество, это великая сила", - сказал патриарх в четверг во время проповеди в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

Он отметил, что примером для верующих должен стать преподобный Серафим Саровский. "Серафим Саровский явил нам пример такой кротости. <…> Пусть дух кротости никогда в нашем сознании не связывается со слабостью, с убогостью, но всегда - с духовной силой", - заключил патриарх.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Нижегородскую митрополию, в ходе которого был освящен Успенский собор, проходит 31 июля и 1 августа. 1 августа отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Именно в этот день патриарх совершил литургию на соборной площади Свято-Троицкого женского монастыря в селе Дивеево.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, духовником которого был Серафим Саровский, был основан в середине XVIII века. По преданию, место для монастыря его основательнице преподобной Александре Дивеевской указала сама Богородица. 27 сентября 1927 года монастырь был закрыт, а 21 июля 1991 года в обители возобновились монашеская жизнь. 14 апреля 2008 года был учрежден праздник Собор Дивеевских святых, который отмечается 27 июля.