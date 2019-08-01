Синоптики прогнозируют холодный август в Центре и на Северо-Западе России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в ряде регионов России в августе будет ниже нормы. В частности, последний месяц лета будет прохладным для жителей Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей части европейской территории погода ожидается около и ниже нормы на 1-2 градуса. Более холодная прогнозируется в регионах Поволжья, в Московском регионе, Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе", - сказал он.

По словам Вильфанда, в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах температура в первой декаде августа ожидается ниже нормы на 5-8 градусов, что бывает редко.

"Мы прогнозируем, что на большей части европейской территории России осадков выпадет около нормы. А вот на юге - это Южный, Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и нижнее Поволжье - здесь прогнозируется дефицит осадков", - сказал собеседник агентства.

Теплым август будет в курортных районах страны - в Краснодарском крае и на Ставрополье. Температура воды в районе Крыма и на побережье Сочи ожидается в районе 24-25 градусов тепла, в Азовском море - 26-27 градусов тепла при температуре воздуха от 25 до 35 градусов.

Повышения температуры в регионах, где установилась прохладная погода, по словам Вильфанда, можно ждать не раньше 10-11 августа.