Паспорт с чипом. Как делают электронные документы и почему они безопаснее

Техническое проектирование общегражданских электронных паспортов еще не завершено, но о некоторых их функциях уже можно составить представление, опираясь на существующий опыт

В России в 2020 году планируется внедрение электронного удостоверения личности. В правительстве РФ уже представили прототип будущего документа. Эксперты рассказали, как может выглядеть новый ID, как будет защищена информация и какие перспективы это открывает. На что будет похож электронный паспорт? Судя по данным, представленным правительством РФ, новый документ планируется издавать в формате ID-1 — это пластиковая карточка размером с банковскую. На ее поверхность будет нанесена основная информация о владельце и данные, предназначенные для машинного считывания. Принципы изготовления карточки схожи с теми, которые используются для создания пластиковой страницы в биометрических загранпаспортах, говорит эксперт концерна "Автоматика" госкорпорации "Ростех" Дмитрий Буря. Напомним, на ней размещена фотография, основная информация о человеке и — в самом низу — машиночитаемая зона, которая позволяет получить доступ к биометрическим данным, записанным на чипе. Но если сравнивать с "заграном", параметры ID-1 меньше, поэтому размеры фото и шрифта в новом паспорте, скорее всего, будут уменьшены. На обратной стороне карточки могут быть размещены элементы защиты и контактная площадка чипа. Использование электронного паспорта не должно вызвать сложностей: в России уже действует несколько видов документов с чипами. Помимо загранпаспортов это электронные полисы ОМС, карты для систем контроля удаленного доступа (например, смарт-карты для доступа к банковскому счету), персональные электронные карты военнослужащего, муниципальные карты (например, карта москвича). Но чип для электронного удостоверения личности будет более совершенным — в нем будет больше памяти, выше скорость работы, новые возможности. На показанном в СМИ образце нового паспорта нет информации о прописке и семейном положении. Этого не будет? Предполагается, что в новый паспорт будут включены все данные, имеющиеся в бумажном. Просто в графической зоне останется основная информация, а все остальное будет записано на чип. Это позволит не менять паспорт каждый раз при смене места жительства или рождении детей. В документ также планируется добавить дополнительные признаки идентификации: биометрическое изображение лица и отпечатки пальцев рук, отмечает Дмитрий Буря.

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В Минкомсвязи говорят, что новый паспорт заменит собой целый ряд документов: туда могут быть записаны СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение и другое. Это освободит от необходимости носить с собой пачку бумаг при оформлении сделок или устройстве на работу. "Еще один приятный бонус — электронная подпись, которая будет выдаваться каждому гражданину. Благодаря ее применению он сможет совершать операции полностью в электронном виде. Кроме того, электронный паспорт станет ключом доступа к цифровому профилю и порталу госуслуг", — отметили в ведомстве. Однако, отмечает Дмитрий Буря, для интеграции электронного паспорта с водительским удостоверением потребуются существенные изменения в нормативно-правовой базе. В частности, нужно урегулировать вопрос о том, как на бланке электронного паспорта будут отражаться данные о получении прав и изъятии водительского удостоверения. Сложности могут возникнуть и с добавлением электронной подписи, так как по существующим требованиям срок действия сертификата ключа значительно меньше срока действия электронного паспорта. При этом возможности нового документа могут оказаться чуть ли не безграничными. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов не исключает и вариант, когда к "базовому" набору данных, записываемых на электронный паспорт, человек по своему желанию сможет добавлять и другие. Например, привязать банковскую карту или документы других коммерческих структур, которые заключат договоры с соответствующими ведомствами. Где будут делать чипы? По информации Минкомсвязи, в соответствии с нормативными актами чип для электронного паспорта должен быть спроектирован, разработан и изготовлен на территории России юридическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, а также соответствовать утвержденным правительством требованиям к интегральной микросхеме первого уровня. Этим параметрам соответствует ПАО "Микрон", которое давно выпускает сверхзащищенные чипы — носители персональных идентификационных данных российских граждан.

Директор по стратегическому развитию компании Карина Абагян рассказала, что чип представляет собой аналог микрокомпьютера, у которого есть собственная операционная система, память, каналы взаимодействия с внешним миром. Памяти чипа достаточно для записи биометрических данных нескольких типов. Информацию с чипа можно будет считать через контактную площадку на поверхности пластиковой карточки, а также бесконтактно, через радиоинтерфейс. Чип приспособлен для российских климатических условий: работоспособность он сохраняет при температуре от минус 25 до плюс 105 градусов Цельсия, а предельными температурами для него являются от минус 45 до плюс 125 градусов Цельсия. "То есть с собой его можно носить при сильном морозе. А при возвращении в помещение он будет работать", — уточняет она. Эксперт добавляет, что многолетний опыт производства таких чипов и практика применения подтверждает их высокую защищенность. "Если бы там были серьезные дыры и уязвимости, за это время они бы проявились", — поясняет она. Как будет защищен сам документ? Сложно ли будет его подделать? А взломать? Защита документа включает в себя безопасность карты и безопасность чипа. Как сообщили в Минкомсвязи, для защиты чипа используются голограммы, отличительные знаки, особый способ нанесения данных. "Заменить или переклеить фотографию невозможно — она находится под несколькими слоями пластика", — уточнили в ведомстве.

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Для защиты информации на чипе используются российские алгоритмы криптографической защиты, а данные на микросхеме подписаны электронной подписью РФ. "Это гарантирует защиту данных от подделки и их несанкционированного изменения", — сообщили в Минкомсвязи. Помимо этого, в микросхеме реализованы криптографические механизмы защиты данных от клонирования. А особо важная информация, например отпечатки пальцев и электронная подпись, будет закрыта отдельным протоколом, и получить к ней доступ смогут только доверенные терминалы. Например, сейчас с биометрических загранпаспортов прочитать отпечатки пальцев при необходимости может только пограничник. Карина Абагян уточняет, что в чипе реализованы все общепринятые меры по защите информации — как программные, так и аппаратные: потоковое шифрование и шифрование тока потребления, защита от физического доступа к блокам памяти, проверка целостности данных и другие. По ее словам, чип позволяет разделить записанную информацию на доступную для считывания всеми ведомствами и ту, для доступа к которой необходимы особые права. Перехватить передаваемую информацию сложно, но даже если это произойдет, для ее декодирования потребуется много времени и вычислительные ресурсы. "Да и создание самого чипа — достаточно дорогое удовольствие. Все это делает взлом экономически невыгодным", — поясняет она. Эксперт Виталий Вехов подтверждает, что разделение прав доступа к разной информации позволяет повысить защиту данных. Более того, считает он, возможен и такой вариант: у каждого ведомства, которое вносит данные в паспорт (МВД, Таможенная служба, загс и т.д.), может быть свое программное приложение, защищенное отдельной криптографической технологией. Доступ для внесения изменений в таком приложении будет иметь только ответственное ведомство. Подделка паспорта на стадии изготовления копий, по его мнению, исключена, так как оборудование поставляется ФСБ России под жестким контролем и ему сразу присваивается статус предмета, составляющего гостайну. А если я потеряю паспорт? Может ли кто-то им воспользоваться? Потерянный электронный паспорт вносится в реестр скомпрометированных по заявлению владельца, говорит Дмитрий Буря. После этого воспользоваться им в автоматизированных системах будет невозможно. Как уточняет Виталий Вехов, это примерно как заблокировать банковскую карту.