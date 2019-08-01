Россиянина выслали из Эстонии за превышение скорости на 42 км/ч

ТАЛЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Гражданин РФ наказан за превышение скорости в Эстонии двумя днями ареста, лишен Шенгенской визы сроком на один год и выслан из страны, сообщило в четверг Нарвское отделение полиции агентству BNS.

Как указано в сообщении, 31-летний житель России, который работал в Эстонии и ранее уже нарушал правила дорожного движения, был задержан 29 июля на 196-м километре шоссе Таллин - Нарва на своем автомобиле Volkswagen, на котором он двигался со скоростью не менее 132 км/ч, что на 42 км/ч выше максимально разрешенной.

"Последствия ДТП, совершенного на такой скорости, были бы очень тяжелыми, - заявил ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. - В суде он [нарушитель] сказал в свое оправдание, что спешил в Россию к своей семье. Мы попросили его задуматься о том, что и другие участники дорожного движения хотят попасть домой - живыми и здоровыми".

Как отметил представитель полиции, указанный водитель ранее уже дважды получал штрафы за превышение скорости в Эстонии, однако оплачены они не были.

Суд назначил водителю транспортного средства арест на двое суток, его виза, на основании которой он находился в Эстонии, была аннулирована Департаментом полиции и погранохраны. Нарушителю был вынесен запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на один год, 31 июля он был выслан из страны.